Fors meer proeven met ratten en konijnen bij Charles River in Den Bosch

Vreedzame actie bij dierproef­be­drijf Charles River in Den Bosch: ‘Boxtel en de actie daar heeft ons geen goed gedaan’

15 mei DEN BOSCH - Waren er in de ochtend al protesten van de dierenactivisten van Save Movement bij de kalfsslachterij van Vitelco in Den Bosch, in de middag was deze woensdag een deel van deze club mensen ook aan het demonstreren bij het bedrijf Charles River, dat dierproeven doet voor medicijnen en andere toepassingen.