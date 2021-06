Forum in Brabant heeft alleen Joris van den Oetelaar nog over: ‘Het is heel emotioneel’

LIVE VIA TWITTER Justitie toont beeld van Martien R. met machinege­weer in zijn handen

14 juni DEN BOSCH/OSS - Martien R. die in de ‘vergaderschuur’ van het woonwagenkampje aan de Osse Hoogheuvelstraat een groot machinegeweer in zijn handen houdt. Dat beeld liet het Openbaar Ministerie maandagmiddag zien in de strafzaak tegen de Osse woonwagenfamilie. Het met een geheime camera opgenomen beeld laat volgens justitie goed zien dat de criminele activiteiten van het familiebedrijf van Martien R. zich zeker niet beperkten tot drugs.