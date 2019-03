‘Forum is de grote winnaar, maar ik weet niet wie ik moet feliciteren’

Zo ging het vier jaar geleden ook al. Toen was het verschil op de nummer twee, het CDA, precies 1777 stemmen. Nu is het Forum dat de liberaal op de hielen zit. Dat wil zeggen: de landelijke voorman Thierry Baudet. De provinciale lijsttrekker van de nieuwkomers, Eric de Bie uit Bergen op Zoom, is de afgelopen maanden zo goed als onzichtbaar geweest. Ook tijdens de uitslagenavond op het provinciehuis in Den Bosch is De Bie in geen velden of wegen te bekennen. Hoe is het om tegen zo’n tegenstander te moeten opboksen?



,,Forum is de grote winnaar en daar feliciteer ik ze mee. Maar ik weet niet wie ik moet feliciteren’’, zegt de Bredase politicus. Hij is blij met de uitslag van de exitpoll: tien zetels. Evenveel als de VVD nu al heeft. ,,Het ziet er goed uit’’, zegt Van der Maat. ,,Na acht jaar als grootste partij worden we weer beloond.’’