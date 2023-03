Forum kiest bewust voor geheimzinnigheid op de lijst: ‘Je wilt toch weten op wie je stemt?

Verkoop van woningen bij JBZ in Den Bosch begint, ondanks ‘slot’ op bouw

DEN BOSCH - Hoewel de bouw van ruim 500 woningen in het Bossche Willemspoort-Zuid voorlopig op de lange baan is geschoven, begint in mei toch de verkoop van een kleine 200 appartementen in dit gebied bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ).