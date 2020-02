Forum mogelijk in provinciebestuur: een ruk naar rechts met grote gevolgen

'Belachelij­ke situatie' door vertragin­gen CBR: 75-plus­ser mag niet naar zieke dochter in België

7 februari VALKENSWAARD - ,,Het is belachelijk dat 75-plussers uit de Brabantse grensgemeenten niet over de Belgische weg mogen rijden door enorme achterstanden bij het CBR”, zegt ouderen belangenvereniging KBO-Brabant. Omdat 85.000 rijbewijzen op de wachtlijsten staan voor een herkeuring kan een bestuurder (80) uit Baarle-Nassau niet legaal bij zijn doktersafspraak in Breda komen. En een mantelzorger (75) uit Valkenswaard mag zijn gehandicapte dochter niet met de auto opzoeken in België.