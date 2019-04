Forum staakt coalitieonderhandelingen Brabant: ‘VVD beweegt niet op klimaat’

De VVD, na de verkiezingen voor Provinciale Staten de grootste partij in Brabant, heeft volgens Forum ook ‘het machtswoord’ gesproken. De Bie: ,,We kregen te horen: ‘Als het zo moet, dan geen coalitie’. Dat is jammer, dat is spijtig. Maar we hoeven niet ten koste van alles in het provinciebestuur. Wij hebben een duidelijk signaal van het electoraat gekregen. Dat betekent dat we onze rug moeten recht houden.’’