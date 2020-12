Forum voor Democratie blijft in Brabant Forum voor Democratie: ‘We gaan gewoon door’

DEN BOSCH - Terwijl de partij in brand staat, houdt Forum voor Democratie in Brabant stug koers. De provinciale tak gaat door onder dezelfde naam, met dezelfde mensen en met dezelfde verklaring: Brabant is Brabant, Den Haag is Den Haag.

‘De fractie Forum voor Democratie Noord-Brabant heeft besloten autonoom functionerend door te gaan’, zo luidt de langverwachte verklaring van de provinciale afdeling. Daarmee verandert er eigenlijk niks. De fractie benadrukt al een jaar lang dat ze losstaat van landelijk partijleider Thierry Baudet en diens uitspattingen. Zo houdt de Brabantse club haar coalitiepartners van VVD, CDA en Lokaal Brabant tevreden.

Quote Mensen willen dat je allerlei dingen kiest, maar wij kiezen voor Brabant Willem Rutjens, FvD-fractieleider

Overal in het land stappen partijleden op en splitsen fracties zich af. In Brabant bleef het opvallend stil. Nu is daar de verklaring die zegt dat alles bij het oude blijft in de provincie. ,,Mensen willen dat je allerlei dingen kiest, maar wij kiezen voor Brabant”, zegt fractieleider Willem Rutjens. ,,Zo hebben we in Brabant altijd gefunctioneerd. We gaan gewoon door.”

Door geen afstand te nemen van Baudet, maar nog eens te benadrukken dat Brabant een onafhankelijke club is - houdt Rutjens alle kikkers in de kruiwagen. Dat was hem anders waarschijnlijk niet gelukt: fractieleden Joris van den Oetelaar en Hans Smolders steunen Baudet, terwijl Loek van Wely dinsdag in de senaat uit de fractie van Forum voor Democratie stapte. De schaker uit Oss sloot zich aan bij de kersverse Fractie-Van Paveren.

,,We zijn allemaal individuen die van alles vinden over wat er landelijk met de partij gebeurt, maar dit vinden wij voor Brabant. Wij kiezen voor Brabant”, zegt Rutjens. Hij klinkt tevreden met de oplossing.

Forum voor Democratie maakt sinds mei deel uit van het provinciebestuur in Brabant. Er is de partij veel aan gelegen om een betrouwbare partner te zijn voor VVD, CDA en Lokaal Brabant. Die partijen gaan na relletjes rond Baudet tot nu steeds mee in de verklaring van: Brabant is Brabant, Den Haag is Den Haag.