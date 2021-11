Forum voor Democratie-lijsttrekker zonder QR-code verstoort lijsttrekkersdebat Land van Cuijk

En dan valt de hartslag weg, op de accordeon

OSS/DEN BOSCH - Acteur Jack Wouterse kennen we van veelal ietwat norsige types zoals voorzitter Joop van Riethoven in de televisieserie All Stars. In de voorstelling Bloedkoraal (première 6 november Verkadefabriek Den Bosch) klinkt hij vooral kwetsbaar en wordt zijn wanhoop en liefdesverdriet gestut door de klanken van het Rossums/Gemerts accordeonduo TOEAC.

4 november