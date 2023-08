Foto-expositie over Brabantse gilden in Boekelse Agathakerk

Bewakingscamera’s op bedrijven­ter­rei­nen Uden draaien in strijd tegen boeven

UDEN - Alle in- en uitgaand verkeer op de bedrijventerreinen in Uden wordt vanaf nu met camera’s in de gaten gehouden. Het is de laatste stap in de strijd tegen de vijftig inbraken die er elk jaar zijn. Dat moet fors omlaag, zeker als ook de bedrijven hun eigen beveiligingsbeelden straks nog gaan delen.