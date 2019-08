Fotonica: hoe Brabanders het licht wisten te temmen

Je ziet me wel, maar toch ook weer niet. Ik ben ontzettend snel. Dafne Schippers is er niks bij. Als je me in bedwang kunt houden, kun je me voor allerlei dingen gebruiken, waaronder het versturen van data. Wat ik ben? Een foton: een elementair lichtdeeltje. Een pakketje energie, dat zich met de snelheid van het licht voortbeweegt. Het is het snelste deeltje dat de mensheid kent. Door die snelheid zijn fotonen ontzettend handig om veel informatie mee te versturen. De wetenschap daarachter, de fotonica, heeft een rijke geschiedenis in Eindhoven. Die begint bij Philips. Hoe kan het ook anders. Vanaf de jaren zestig deed Philips onderzoek naar lasers. Dat onderzoek zou uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van de lasers voor telecommunicatie en voor cd-spelers.



Die eerste laser is een belangrijke: hij wordt gebruikt om informatie over lange afstand te versturen via glasvezels. Dat werkt zo: plaats aan de ene kant van de glasvezel een laser. Verstuur daarmee een lichtsignaal door de glasvezel. Zorg dat aan de andere kant een detector staat die het licht opvangt. Zo kun je boodschappen versturen met lichtsnelheid, bijvoorbeeld via glasvezel over de zeebodem naar Amerika. Eigenlijk een soort licht-morsecode via glasvezels. Maar wat moet een computer of mens met morsecode?