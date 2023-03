Fotowedstrijd over Waalwijk met expositie tijdens Halve Zolenfestival

indebuurt.nl Gotta catch 'em all! Er komt een Pokémon­beurs naar Den Bosch

Alle Pokémonfans opgelet! Er is binnenkort namelijk een heuse Pokémonconventie in onze stad. Op 2 april is een Kanto Fair in Den Bosch waarbij wel 150 tafels vol liggen met spullen van Ash, Pikachu en Balthazar liggen en kun je ook Pokémonkaarten ruilen.