Francesco Ardito brengt Italiaans temperament naar Etten-Leur: ‘Hier is het allemaal anders’

Bij toeval belandde hij in de selectie van Etten-Leur, maar hockeyer Francesco Ardito (22) lijkt na anderhalf jaar zijn draai gevonden te hebben. Een Italiaanse voormalig jeugdinternational; niet veel clubs kunnen zeggen dat ze zo iemand in hun gelederen hebben. ,,Ik ben niet bang geweest, fouten maken is gewoon een onderdeel van het hele proces.”

In zijn jeugd speelde hij bij diverse clubs in Rome. Tot anderhalf jaar geleden zijn vader voor zijn werk naar Antwerpen moest. Het hele gezin Ardito verhuisde naar Breda. ,,Maar bij de clubs daar was ik te laat voor de selectie, het was september. Een bekende van mijn vader kende de coach hier. Zij hadden blessures en zochten spelers, toen ben ik gekomen om te helpen. Dat liep goed, we hebben echt een fantastisch team. In Italië heb ik op het hoogste niveau gespeeld. Landskampioen ben ik niet geworden, wel speelde ik in de nationale teams onder zestien en achttien.”

En dus sloot Francesco in 2021 aan bij de mannen van Etten-Leur, een groep waarvan de kern toch al jaren bij elkaar zit. Er was aanpassing nodig, maar vanuit het team liep de ondersteuning meteen goed. ,,Ik heb wel tijd nodig gehad, het eerste jaar was er een van wennen. In Italië is hockey een kleine sport, dus het was hier allemaal anders. Maar vanaf het begin voelde ik me echt welkom. Nu ben ik vertrouwd met de Nederlandse stijl van spelen. Het gaat hier dynamisch en erg snel. Ik ben niet bang geweest, fouten maken is gewoon een onderdeel van het hele proces.”

Met zijn broer spelen

Sinds dit seizoen speelt ook zijn jongere broer mee, de nu 19-jarige Matteo, die eveneens voor de Italiaanse jeugd uit kwam. ,,Hij kwam er bij via mij, nu kunnen we elkaar binnen het veld mooi ondersteunen. Ik ben middenvelder en Matteo speelt in de aanval. Hij heeft bij Breda in de jeugd mee gespeeld, dus zijn aanpassing hier verliep wel sneller dan de mijne. Wat er echt anders is in Nederland? Het feesten na afloop, de derde helft kennen wij niet. In Italië is het na de wedstrijd naar huis. Hier blijf je op zondag na afloop nog hangen. En niet alleen ik, mijn hele familie. Dat bevalt goed.”

Als het aan Ardito ligt, is Etten-Leur niet zijn eindstation, al heeft hij geen plannen om snel te vertrekken. ,,Als kind wilde ik altijd in de EHL spelen, dan zal ik naar een andere club moeten. Nu focus ik me op Etten-Leur, hopelijk kunnen we hogerop, dan kan ik blijven spelen met mijn broer. Er moeten wel dingen verbeteren, dan kunnen we ook weer wedstrijden winnen.”