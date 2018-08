Frans Bauer betrapt koekjesdief in huis, Pierre van Hooijdonk ontmoet ster La Casa de Papel

Cesar Zuiderwijk wil met 2000 Drummers aan Zee eerder spektakel overtref­fen

11 augustus In 1992 stond Cesar Zuiderwijk aan de basis van 1000 Drummers aan de Maas, in Rotterdam. Deze zomer gaat hij dat spektakel overtreffen met Four Horizons - 2000 Drummers aan Zee, dat op 9 september op het strand van Scheveningen wordt uitgevoerd, van 16.00 tot 18.00 uur. De entree is gratis.