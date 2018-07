Frans Bauer geniet nog even na van een top optreden en Jackie Groenen maakt er een mooie zondag van

Dood van gesneuvel­de marinier op Nieuw-Gui­nea blijft Wim Elgers uit Helmond achtervol­gen

11:00 HELMOND - In 1962 is er een journaalploeg in Nieuw-Guinea om verslag te doen van de strijd die Nederlandse militairen leveren met Indonesische infiltranten. ‘Wij hadden gehoopt een goedlopende reportage te maken’, zegt de verslaggever wat teleurgesteld. ‘Maar het bos van Nieuw-Guinea bleek een onoverkomelijke hindernis voor camera en geluidsapparatuur’. Er zijn wat beelden van een ‘heet, vochtig en duister oerwoud’ en een Nederlandse patrouille. De mariniers lopen zwijgend achter elkaar, eentje rookt een sigaret. Dan verdwijnen ze uit beeld.