Frans Bauer geveld door verkoudheid en OG3NE maakt zich klaar voor kerstshow

Fotoalbum Hoe fout is jouw kersttrui?

14 december Het is vandaag Foute Kersttruiendag van Save the Children. Het ultieme moment om die heerlijke foute trui uit de kast te halen en ermee the shinen op school, je werk of gewoon lekker thuis op de bank. En omdat je dat niet voor kleine kringen moet bewaren, willen wij natuurlijk meegenieten. Dus stuur je mooiste foto in en bekijk alle inzendingen terug op de site.