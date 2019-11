Frans Bauer in paniek op de kartbaan en Jeroen van Koningsbrugge is helemaal in to Star Wars

Feest voor Ireen Wüst vandaag. Ze won de 1500 meter bij de wereldbeker vandaag. En ook nog eens een baanrecord. Gefeliciteerd Ireen!

Hugo Kennis mist het eiland. Dat blijkt wel uit het feit dat hij blijkbaar een hangmat in zijn huis heeft opgehangen om vanuit daar de afleveringen van Expeditie Robinson te kijken.

Met 10-6 plaatste van Gerwen zich voor de halve finales van de Players Championship Finals in Minehead, maar hij was niet te spreken over zijn opponent. Toch is hij natuurlijk alvast trots op deze prestatie. En nu door!

We krijgen een klein inkijkje in het drukke, gezellige maar vooral mooie leven van Gers Pardoel tijdens zijn tour. Niet alleen hard werken tijdens optredens hoort daarbij, maar ook ontspannen spelletjes spelen.

Over tours gesproken: die van Nasrdin Dchar zit er bijna op. Hij speelt nog maar negen keer zijn show JA. Over twee dagen staat hij zelfs voor het laatst in ‘zijn’ stad Rotterdam. Een emotioneel moment voor hem.

Waar is Jeroen van Koningsbrugge nu toch weer beland? Wisten we al dat hij Stars Wars fan is? Want daar lijkt het wel op. De grote vraag nu: welke outfit heeft hij zelf aan?

PSV weet weer wat winnen is. Vandaag won de club met 2-1 van Heerenveen en hoe kijk je dan? Zo:

Mariska ziet het wel zitten, een lekker dagje karten. Haar geliefde Frans kijkt iets minder gelukkig...

Phoeee, dat was me het avondje wel. Frans Bauer heeft het gisteren fan-tas-tisch gehad. Bedankt iedereen in Putte!

Een kunstzinnige foto van Rico Verhoeven, voor jou. Inclusief een paar wijze levenslessen. Doe ermee wat je wilt.

Druk weekendje voor Roy Donders. Hij vliegt van Utopia naar twee meet & greets. Gelukkig heeft ‘ie er zin in.

Hoe kun je je zondag beter besteden dan met een schoffel in je hand? Arme Art Rooijakkers, zo te zien heeft hij nog een lange weg te gaan.