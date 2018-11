Frans Bauer is klaar om te racen met nieuwe wagen en Beertje van Beers blikt terug op Playboy-shoot

Het is niet meer dan logisch dat de Bredase Virgil van Dijk trots is op ‘zijn ploeg’ na gisteren. De aanvoerder van het Nederlands team wist samen met zijn ploeggenoten terug te knokken tegen Duitsland in de Nations League, wat eindigde in een gelijkstand.

Hoewel voormalig fotomodel Sylvia Hoeks zich voortaan volledig focust op acteren, is het alsnog een plaatje om naar te kijken. Sylvia is nu te bewonderen in de film The Girl in the Spider's Web met Claire Foy.