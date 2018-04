Frans Bauer opnieuw op 1 in België

Brabander Bas (22) heeft ziekte van Lyme, leven met kortslui­ting in je hoofd

9:57 OUDENBOSCH - Steeds meer Nederlanders krijgen de ziekte van Lyme blijkt uit de jongste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorig jaar kwamen er 27.000 nieuwe patiënten bij, twee duizend meer dan in 2014. Daarnaast zijn er vermoedelijk ook steeds meer mensen die ernstige klachten hebben, maar bij wie de diagnose niet officieel kon worden vastgesteld. Die zoeken soms hun heil in het alternatieve circuit in het buitenland. De impact van de ziekte is enorm, blijkt onder meer uit het verhaal van de 22-jarige Bas van Duijse uit Oudenbosch.