Frans Bauer viert feest, Verhoeven pompt spieren op

Silvie heeft twee daagjes vrijaf

Een foto die is geplaatst door null (@sylviemeis) op 15 Aug 2018 om 12:41 PDT

Hiep hoi

Frans vierde woensdag feest. Nou ja, zijn moeder, want zij werd 72 jaar. De man uit Roosendaal zet er, samen met moeders, zijn hoedje voor op.

Een foto die is geplaatst door null (@fransbauer_officiele) op 14 Aug 2018 om 16:15 PDT

DJ knuffelbeer

Robbert van de Corput, beter bekend als DJ Hardwell, neemt even rust tussen alle festivals door. Lekker knuffelen met zijn hond, besloot de 30-jarige Bredanaar.

Verhoeven pompt spieren

Ook Rico Verhoeven is op z'n tijd ook niet vies van een Insta- of Facebookpost. De oersterke kickbokser uit Bergen op Zoom liet zich fotograferen in de sportschool, waar de 29-jarige machine zijn spieren een opkikker geeft.