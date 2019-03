Frans Bauer wint ouvre award en hoe gaat Gwen van Poorten verkleed?

Helmond wil onderzoek naar regionaal industrie­ter­rein aan de A67

14:00 HELMOND - Helmond wil met de Peelgemeenten gaan onderzoeken of de aanleg van een groot bedrijventerrein vlak aan de A67 mogelijk is. Dit is volgens Helmond nodig, omdat de vraag naar bedrijfsgrond toeneemt. Een specifieke plek voor zo’n regionaal industrieterrein is nog niet in beeld.