Frans Bauer wordt in de verleiding gebracht en Tanja Jess heeft een tip voor strakke billen

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Het is allang geen nieuws meer dat DJ La Fuente graag pronkt met zijn auto's. Een van zijn bolide's moest even aangepakt worden in de garage, want dat rubber verbrandt natuurlijk snel. Maar daar wacht Job Smeltzer graag op, zijn kleine-jongens-droom is toch allang uitgekomen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@djlafuente) op 31 Jan 2019 om 2:52 PST

Het is koud buiten en dus wil je niet buiten sporten? Dat is natuurlijk een smoesje. Schaatsen is namelijk super goed voor je spieren en dan vooral voor je billen! Neem dus een voorbeeld aan Tanja Jess en ga lekker gliden en sliden.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@tanjajess) op 31 Jan 2019 om 1:33 PST

Al die lekkere taartjes en gebakjes...blijf daar maar eens vanaf. Dat is niet makkelijk hoor. Maar Frans Bauer is sterk. Zou het hem gelukt zijn? Wij zouden het moeilijk vinden hoor en zijn benieuwd wat hij gedaan heeft.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@fransbauer_officiele) op 31 Jan 2019 om 0:25 PST

Respect moet je verdienen, eerlijkheid wordt gewaardeerd, vertrouwen moet je winnen en loyaliteit wordt beloond. Amen Rico Verhoeven.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@ricoverhoeven) op 31 Jan 2019 om 0:36 PST

Hij ziet weer scherp, kickbokser Nieky Holzken uit Helmond. En dan gaat hij natuurlijk niet voor een simpel brilletje maar ook nog eens voor een echte stoere Nike-bril. Staat je goed hoor Nieky!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@niekyholzken) op 31 Jan 2019 om 2:09 PST

Maatjes Guus Meeuwis en Jeroen van Koningsbrugge sluiten zich graag samen op. Of lijkt dat maar zo? De laatste show van Vrienden van Amstel is in ieder geval een feit. De show leverde de afgelopen dagen de nodige mooie plaatjes op en dat de twee dik bevriend zijn spat er duidelijk vanaf. Ze hebben zich in het zweet gewerkt en kunnen terugkijken op een mooie reeks.