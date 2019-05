Frans kondigt iets bijzonders aan en Guido doet een Duncan’tje

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Jeroen van Nieuwenhuize is apetrots op zijn Radio 10. En niet onterecht: de zender is heel populair en heeft nu een marktaandeel van TIEN komma vier procent.

Guus Flex! Althans, wij konden wel raden met wie onze Meeuwis binnenkort op het podium staat.

Dat alle Nederlandse optredens van Duncan Laurence meteen na het songfestival uitverkocht waren, dat wisten we al. Maar onze nieuwste superster gaat nu natuurlijk ook letterlijk Europa in. En als we de Tilburger mogen geloven, mogen we zelf meedenken over welke plaatsen hij aandoet.

Over Duncan gesproken... Wat dacht je van Guido Laurence! Misschien maar goed dat die theelepel geen geluid opneemt.

Sylvie is dolblij met haar nieuwe haarstyle, stelt ze weten in haar gesponsorde post. Gelukkig maar, want het is verder niet zo'n fijne dag voor de diva. Ze is ontslagen bij het Duitse Das Supertalent.