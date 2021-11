Freesmachinist overmeestert overvaller in Bergen op Zoom: ‘Ik een held? Ach, je handelt gewoon’

BERGEN OP ZOOM - Zo ben je een freesmachinist op zoek naar een waterpunt, even later duik je bovenop een gewapende overvaller en word je de held van de Colijnspolder in Bergen op Zoom.

Nee, in de koffiekeet gaat het deze woensdagochtend niet over voetbal. Middelpunt is een stevige kerel die vertelt hoe hij in een reflex een van de drie verdachten van een gewapende woningoverval overmeesterde en overdroeg aan de politie. ,,Die heeft die andere twee ook gepakt. Eentje in een tuin, de ander in een kliko.”

Even later stapt de onverschrokken freesmachinist toch maar weer op zijn voertuig. ,,Ik heb twee keer in de loop van een pistool gekeken waarvan ik nog altijd niet weet of het echt of nep was. Gewoon doorwerken en niet te veel nadenken lijkt me de beste remedie nu", klinkt het nuchter, twee uurtjes na alle commotie aan de Colijnspolder, een rustig wijkje met fraaie huizen aan de rand van de Bergse Plaat.

Gegil gehoord

De freesmachinist liep rond half acht 's ochtends rond bij de Laan van Reimerswaal, een doorgaande route waarop een nieuwe asfaltlaag moet komen. ,,Ik zocht een waterpunt toen ik gegil hoorde. Van een school, dacht ik. Toen zag ik verderop drie jonge gasten met capuchons en maskers op wegrennen. Ik denk, dat klopt niet, die gaan niet naar hun werk.”

De man liep de kant van het tumult op, maar zag het drietal niet meer. ,,Toen begon een vrouw die haar hond uitliet te roepen: ‘Inbrekers, inbrekers’. Net daarvoor was mij in het donker iemand rustig voorbijgelopen, blijkbaar een van de overvallers die zich had afgesplitst en niet op wilde vallen. Ik heb me omgedraaid en ben hem achterna gerend."

Klap en sprong in de rug

Aan de Gentspolder, tussen de grote laan en de overvallen woning in, haalde hij hem in. ,,Ik verraste hem met een klap langs achter en sprong op zijn rug. We vielen in een hoop stelspecie op de weg en daar duwde ik hem met zijn bakkes in om hem onder controle te houden. Maar ik kreeg mijn arm niet goed rond zijn strot."

Assistentie volgde in de vorm van een buurtbewoner die boven op de machinist kwam liggen. ,,Zo hadden we hem redelijk in bedwang, maar hij begon te frummelen en wist een pistool te pakken dat ie blijkbaar bij zich had. Het zag er kermisachtig uit, maar toch voelt het vreemd als je tot twee keer toe in die loop kijkt. In een flits denk je dan toch: ‘Wat als het nou toch echt is?’”

Pistool ontfutseld

De overvaller kon echter amper bewegen door het gewicht van de twee mannen bovenop hem en begon te klagen dat hij niet kon ademen. ,,Geeft niks", zei de freesmachinist. ,,We lieten hem iets losser, maar ontfutselden hem wel zijn pistool. Al zijn we nog te lief voor hem geweest. Gelukkig was de politie er snel, die waren minder kinderachtig. Gelijk een knie in zijn nek. Ze gaven instructies wanneer ik zijn handen kon loslaten, hebben hem geboeid en van me overgenomen.”

Een jonge collega die later in de buurt kwam, keek zijn ogen uit. ,,Ik dacht eerst dat ie weer eens was gevallen, haha.” De dappere kerel zelf telde even later zo'n tien politieauto's en een motoragent. ,,De politie zei dat ze niet zeker waren dat het een nepwapen was. Dat onderzoeken ze nog. Achteraf denk je: ‘Godver, wat had er kunnen gebeuren?”

Volledig scherm De politie was snel en massaal ter plaatse na de woningoverval aan de Colijnspolder op de Bergse Plaat. Ze namen één verdachte over van een alerte freesmachinist en arresteerden ook de andere twee vermoedelijke daders. © MaRicMedia / Christian Traets

Hij sluit niet uit dat hij anders had gereageerd als hij vooraf van het wapen had geweten. ,,Maar het is een impuls, je handelt gewoon.” De schouderklopjes van de buurtbewoners waardeert hij zeer. ,,Ze zeiden: ‘Je bent een held'. Ach, ik weet niet. Je ziet zoiets wel eens op tv en nu overkomt het je zelf. Zoiets maak ik van mijn leven niet meer mee waarschijnlijk. Wel leuk om een goede daad te hebben gedaan.”

Maar zijn naam en foto hoeft hij niet in de krant. ,,Ik ken die gast niet, maar stel je voor dat ie kan lezen... Ik zit ook niet op een heldenstatus te wachten, hoor. Maar wie weet, als karma bestaat, komt het rijke leven me nu tegemoet”, lacht hij.

Even niet asfalteren

Voor hij zijn machine weer start, werpt hij nog een blik op de hoop specie waarin hij lag met de verdachte. In de berm ernaast staat een tas die de overvallers achterlieten. Het gebiedje is met rood-wit politielint afgespannen en wordt bewaakt. Droogjes: ,,Ze zouden daar morgen gaan asfalteren, maar dat zit er even niet in, vrees ik.”

Volledig scherm De plek waar één van de overvallers van de woning aan de Colijnspolder staande werd gehouden door een wegwerker, is door de politie afgezet. © MaRicMedia / Christian Traets