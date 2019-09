Fruithandel De Groot doelwit van criminelen na onderschepping 400 kilo coke, afpersers dreigden met liquidatie

Geliqui­deer­de Wiersum was ook rechter in Breda: ‘Iemand bij wie je niet met onzin hoefde aan te komen’

18 september BREDA - De vanochtend in Amsterdam geliquideerde advocaat Derk Wiersum was ook plaatsvervangend rechter bij de rechtbank in Breda. De Bredase strafpleiter Dirk Stoof maakte Wiersum meerdere malen in de rechtszaal mee ,,Rustig, vakbekwaam. Iemand waarbij je niet met onzin hoefde aan te komen.’’