Fusie Nulandia en Be Quick niet van de baan, máár: ‘Sportcomplex moet écht naar een andere plek’

‘Boetes heel flauw en volkomen willekeu­rig’: strijd om blikverbod tijdens carnaval Breda nog niet beslist

BREDA – De strijd over het glas- en blikverbod dat tijdens carnaval in Breda is afgekondigd, is nog niet voor iedereen gestreden. ,,Als carnavalsvierende burger ben ik in mijn vrijheid beperkt.”