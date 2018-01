Fusieplannen Omroep Brabant en L1 in de ijskast

EINDHOVEN/MAASTRICHT - De fusie tussen regionale omroepen L1 en Omroep Brabant is voorlopig van de baan. De Stichting Omroep Limburg (SOL) gaat niet akkoord met de manier waarop de beide bedrijven de bestuurlijke fusie willen regelen. De bedoeling was dat alle onderdelen, behalve de redactie, met ingang van 1 januari samen zouden gaan.

De Stichting Omroep Limburg beheert de zendmachtiging van L1. Limburg is de enige provincie waar die machtiging autonoom, dus buiten het bedrijf, geregeld is. “En dat willen we graag zo houden”, zegt SOL-voorzitter Joep Hahn. “In Brabant is de structuur anders dan in Limburg. Daar zit de stichting in het omroepbedrijf. De omroepbedrijven mogen wat ons betreft best fuseren, dat hebben we vanaf het begin gezegd. Maar wij willen als stichting buiten die fusie blijven. Wij hebben van tevoren aangegeven dat een fusie wat ons betreft kan, mits de zelfstandige zender niet in gevaar komt en we garanties krijgen voor het behoud van de Limburgse identiteit. Naar onze zin is dat nu niet goed geregeld. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn, zo doen we het nu ook."

Hij zegt dat beide omroepbedrijven weliswaar intensief met elkaar hebben overlegd, “maar niet met ons. Misschien hebben ze dat onderschat. Ze kunnen in elk geval niet zeggen dat we onze mening niet op tijd hebben gegeven. Als aandeelhouder steunen we een bestuurlijke fusie overigens zeker.”

Verrast

Directeur Henk Lemckert van Omroep Brabant spreekt dat vermeende gebrek aan overleg met klem tegen: “Voorzitter Hahn heeft is vanaf september 2016 overal bij betrokken. Omdat de SOL in zijn persoon mee heeft geschreven, alle concepten onder ogen heeft gehad en commentaar heeft mogen leveren, ben ik verrast over de uitkomst."

De Brabantse directeur zegt overigens de autonomie van de redactie net zo belangrijk te vinden als Hahn. “Voor de begroting verwacht ik geen grote problemen, want ik ben van de voorzichtige tak van de familie. We hebben rekening gehouden met de mogelijkheid dat we het alleen moesten redden”, aldus Lemckert, die zegt binnenkort te gaan praten met L1-directeur Rob Stevens “met de intentie om er uit te komen.”

Opnieuw in gesprek