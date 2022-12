Fysiotherapeuten in de knel door lage tarieven zorgverzekeraars: de rek is eruit

Voor fysiotherapiepraktijk Jager van der Kamp, met vestigingen in Nijmegen en Wijchen, was ineens de maat vol. ,,Zorgverzekeraar Menzis eist dat fysiotherapeuten supervisie volgen, in hun eigen tijd, zelf te betalen, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. En het tarief van Menzis gaat ook bijna niet omhoog. Net als meerdere collega’s in deze regio hebben we hun contract daarom geweigerd”, zegt mede-eigenaar Han Jager.