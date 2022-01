Gaat carnaval in Brabant toch door? Overleg tussen kabinet, burgemeesters en verenigingen

Dat blijkt uit een rondje langs een aantal burgemeesters in West-Brabant. Geen van hen wil individueel met een verklaring komen. Maar off the record willen ze wel kwijt dat ze graag zien dat in iedere stad of dorp over ruim een maand op dezelfde manier met carnaval wordt omgegaan. En niet zoals bij de start van het carnaval op 11-11 toen in Limburg de festiviteiten werden afgelast en in delen van Brabant de start wel uitgebreid werd gevierd.