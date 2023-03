Gaat De Graafschap stunten tegen Ajax? • 3000 baby's op de wereld gezet • Aanhouding om dode Belg

HIJ ZETTE 3.000 BABY’S OP DE WERELD | Hij is een eenling, een man in een vrouwenwereld. Een bijzonderheid. Hij werkt met vrouwen en hij helpt vrouwen. Arie-Hans Houdijk (66) heeft als verloskundige zijn laatste bevalling al achter de rug. Het meiske was zijn drieduizendste baby. Hij gaat met pensioen.

OVERLASTVEROORZAKER ZEGT SORRY | Een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats moet een maand de cel in voor vernieling, bedreiging en het beledigen van een agent in Nijmegen. Hij kwam de laatste tijd in het nieuws omdat hij woningen in Molenhoek en Malden kraakte en de buurt de stuipen op het lijf jaagde.

GAAT DE GRAAFSCHAP STUNTEN TEGEN AJAX? | Vuurwerk, spandoeken en zingende supporters langs de lijn? Niets daarvan tijdens de laatste training van De Graafschap. De Doetinchemse voetbalclub bereidt zich in alle rust voor op de kwartfinale om de KNVB-beker, donderdag tegen Ajax. De supporters zijn vol vertrouwen na de ruime competitiezege tegen FC Eindhoven (0-4) afgelopen vrijdag.

ECHT ALCOHOLVRIJ RIJDEN | Beginnende automobilisten mogen de eerste twee jaar na het behalen van hun rijbewijs helemaal geen alcohol meer drinken als ze nog gaan rijden. Dit is één van de voorstellen die de Europese Commissie vandaag doet om het verkeer veiliger te maken.

FANS REAGEREN VERBAASD OP GTST | Een onenightstand tussen Goede tijden, slechte tijden-personages Merel Verduyn (Sophie Bouquet) en Stefano Sanders (Bas Muijs) heeft bij fans van de soapserie voor flink wat beroering gezorgd. Vooral het ruime leeftijdsverschil tussen de twee karakters - Merel komt net van de middelbare school en Stefano is een zakenman van een jaar of 50 - zorgt voor verbazing.

EDENAAR AANGEHOUDEN NA VONDST DODE BELG | De politie heeft een 29-jarige man uit Ede aangehouden in het onderzoek naar de 45-jarige Belg die in de nacht van zondag 12 op maandag 13 februari dood werd aangetroffen in een bosperceel in Voorthuizen.

ZIJ WILDE AFREKENEN MET OOM DIE HAAR MISBRUIKTE | ‘Ik wil gewoon dood en neem jou mee.’ Met deze boodschap, zelf gefilmd op haar mobieltje, belde op 24 juli vorig jaar een 29-jarige Apeldoornse aan bij een Drielse woning. De vrouw wilde er wraak nemen op de bewoner, een oom, die haar al vanaf haar 7de jarenlang seksueel had misbruikt.

WORSTELVERENIGING SANDOW LEEFT VOORT | Na het overlijden van eigenaar Rudy Kousbroek leek de toekomst van worstelvereniging Sandow in gevaar. Het tegendeel blijkt waar. Kousbroeks dochter Jeanine Mussani en trainer Ali Faraji blazen de Arnhemse club nieuw leven in.

KETTINGBOTSING MET NEGEN VOERTUIGEN | Op de John F. Kennedylaan in Eindhoven zijn woensdagmiddag negen voertuigen betrokken geraakt bij een ongeval. Twee personen raakten hierbij gewond. Het ongeluk gebeurde in de file, nadat op dezelfde weg een camper tegen een boom reed. De camperbestuurder was zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

WIE HEB JIJ ALLEMAAL EEN COMPLIMENT GEGEVEN? | Ken jij iemand die een mooi compliment verdient? Vandaag is het Nationale Complimentendag en stuur je via de Gelderlander een persoonlijk complimentje naar iemand die veel voor je betekent. Zo zorgen we er met elkaar voor dat iedereen een klein geluksmomentje ervaart.

RAADSMANNEN KROONGETUIGE: ER MOETEN KOPPEN ROLLEN | Bij het Openbaar Ministerie (OM) moeten de mensen vertrekken die verantwoordelijk waren voor het beveiligen van de betrokkenen rond het Marengo-proces. Anders kunnen er opnieuw doden vallen. Het OM heeft gefaald, waardoor de broer van kroongetuige Nabil B., advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries zijn vermoord. Dat zeggen advocaten Onno de Jong en Peter Schouten, die de kroongetuige bijstaan.

ONRUST EN ONZEKERHEID ONDER AANHANG VITESSE | Ongeloof, verbijstering en grote bezorgdheid strijden om voorrang bij de aanhang van Vitesse na het verloren kort geding over het gebruik van GelreDome. De club heeft na 30 september geen stadion meer, en dat leidt tot meer en meer onrust onder de supporters.

Volledig scherm Exterieur van stadion Gelredome. © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.