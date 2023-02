Gaat deze vleermuis nieuwbouw in Geertruidenberg vertragen?

De bouw gebeurt in twee fases zodat de vijftien mensen die willen blijven zitten tot het einde dat kunnen, om vervolgens over te stappen naar hun nieuwe huizen.

Uit eigen beweging verkassen

Proef op de som

Verantwoordelijk wethouder Hein de Jongh heeft zondag hoogstpersoonlijk de proef op de som genomen en constateert dat ondanks het extra kerkbezoek er in de directe omgeving nog zeker 140 parkeerplekken vrij waren. ,,Ik verwacht dan ook geen parkeerproblemen als gevolg van dit plan.” Hij wordt daarin bijgevallen door Damen die zegt dat ervaring leert dat één plek per woning voor dit soort huishoudens meer dan voldoende is.

Voorzitter Bert van Ham van Huurdersvereniging Geertruidenberg is blij met het plan. ,,Sinds mensenheugenis is dit wijkje in verval. Hoog tijd dat hier iets gebeurt.” Zijn bedenkingen heeft hij over de parkeerplekken die niet direct naast de huizen liggen, waardoor die voor mensen slecht ter been niet ideaal zijn.