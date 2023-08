Gastouders Tiemen en Jolanda gunnen Liara (7) een mooie zomervakantie: ‘Alles voor haar glimlach’

Zonta bekroont droomkwali­fi­ca­tie niet: plek op voorste startrij krijgt teleurstel­lend vervolg voor Bredase tiener

Zonta van den Goorbergh imponeerde zaterdag tijdens de kwalificatie, maar is er tijdens de Moto2-race op Silverstone niet in geslaagd om voor het eerst WK-punten te pakken. Dankzij zijn start vanaf de voorste rij toonde hij zich wel voor het eerst in de Moto2 van voren. De race zelf werd een deceptie.