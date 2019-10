Gedeputeerde Rik Grashoff over stikstof: ‘we zijn met 100 per uur tegen een betonnen muur gereden’

Toen Rik Grashoff op 14 juni werd geïnstalleerd als gedeputeerde voor GroenLinks in Brabant, wist hij het al. Er zou in de eerste maanden van zijn bestuurstermijn enorm veel op hem afkomen. Niet eens zozeer vanwege het feit dat hij in Delft wilde blijven wonen; reden voor een groot deel van de oppositie om tegen zijn voordracht te stemmen. Maar vooral vanwege de uitspraak die de Raad van State ruim twee weken eerder deed. De hoogste bestuursrechter maakte korte metten met de PAS, het landelijke stikstofbeleid. De slotsom: de overheid leefde de afgelopen jaren op de stikstofpof. Ontwikkelingen die voor extra stikstof in de natuur zorgden, konden via de PAS te makkelijk tóch een vergunning krijgen. Het gevolg zien we nu: het stikstofbeleid is van tafel, de hele vergunningverlening in Nederland is stil komen te liggen. Een besef dat pas na de zomer in volle omvang in bestuurlijk Nederland neerdaalde.