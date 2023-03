Gedoe om ontbrekend stembureau in Helwijk en twee brieven over een pendeldienst naar Willemstad

,,Het was geen gerichte keuze om in de kern Helwijk geen stembureau te openen’’, schrijft de gemeente in antwoord op vragen van Onafhankelijk Moerdijk. ,,De opkomst voor verkiezingen bij provincie en waterscchap is doorgaans lager bijvoorbeeld voor de Tweede Kamer of de gemeenteraad.’’

Bij de afweging is gelet op de opkomstpercentages en de ligging ten opzichte van andere stembureaus. Helwijk is daarbij over het hoofd gezien, erkennen nu burgemeester en wethouders. ,,Uitgangspunt had moeten zijn om in alle elf kernen één stembureau in te vullen. Dit is door ons niet tijdig gezien.’’

Teleurgesteld

De gemeente kreeg veel reacties van teleurgestelde Helwijkers, die geen vervoer hebben of kunnen regelen om bij een stembureau buiten het dorp hun stem uit de kunnen brengen.

Om de Helwijkers tegemoet te komen rijdt er een pendelbus vanaf De Blokhut naar het stembureau in buurthuis Irene te Willemstad. Om een beeld te krijgen of hier veel gebruik van gemaakt wordt, verstuurde de gemeente vorige week een brief met het verzoek aan stemgerechtigden uit het dorp zich vóór dinsdag aan te melden voor de bus.

Die brief bleef echter steken bij PostNL, waarop de gemeentebode zelf dinsdag nog in allerijl een nieuwe brief huis aan huis heeft verpreid. De verwarring is compleet nu de oorspronkelijke brief op dezelfde dinsdag in de bus viel. ,,Navraag leerde dat de eerste oproep nergens was aagekomen’’, zegt woordvoerster Connie Polak, ,,Daarop is de tweede brief verstuurd als extra service. Gelukkig eenmalig, een volgende keer is De Blokhut weer stembureau.’’

De gratis pendelbus rijdt drie keer op en neer: om 11 uur, 15 uur en 19 uur. Aanmelden kan tot 12 uur woensdagmiddag: verkiezingen@moerdijk.nl of 140168.