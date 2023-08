Geduld rond stokoude bibliotheek in Boxtel raakt op: ‘Nu lef tonen en beginnen met verbouwen’

Sponsor haakt op laatste moment af, wijkfeest zoekt met spoed nieuwe geldschie­ter

Paniek bij de organisatoren van een groot buurtfeest in september in de Heeswijkse Kampen in Cuijk. Een sponsor heeft zich op het laatste moment teruggetrokken. De organisatie hoopt dat zich snel een nieuwe geldschieter meldt. ,,Anders komt het buurtfeest in gevaar.”