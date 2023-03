Geef Brabant zijn beken terug

OpinieWOUW - Het is moeilijk voor te stellen dat Brabant vroeger zo nat was dat delen onbewoonbaar waren en 's winters wegen onbegaanbaar. Nu kampen we met ernstige verdroging. Om alle problemen op het platteland aan te pakken is een ruilverkaveling 2.0 nodig.

Hoe kan onze provincie zo verdroogd zijn? Dat begon al in de middeleeuwen met de drooglegging van moerassen om turf te winnen. Bij de ruilverkavelingen in de vorige eeuw vond een schaalvergroting van de landbouw plaats. Heggen en houtwallen werden opgeruimd, zandpaden verhard en beken rechtgetrokken.

Diepe drainage zorgt dat de boer van het vroege voorjaar tot in de herfst met zijn machines het veld op kan. Het doel was een zo hoog mogelijke productie. Voor de natuur restte de zogenaamde ‘overhoekjes’ en bij de herinrichting wat goedbedoelde ‘stapstenen’. In dezelfde tijd breidden steden en dorpen enorm uit.

Regenwater dat eerst in de grond zakte, wordt nu afgevoerd naar het riool. Door de klimaatverandering komen daar hittegolven en langdurige droogteperiodes bovenop. Het grondwater is in Brabant naar een letterlijk dieptepunt gezakt.

Zonder water, geen later

Een onafhankelijke commissie van waterdeskundigen luidde vorig jaar de alarmklok. Hun rapport ‘Zonder water, geen later’ windt er geen doekjes om. In het waterbeheer moet het roer om! In natte tijden juist water vasthouden in plaats van wegsluizen. Daarvoor is een herinrichting van de ruimte nodig, zowel in de stad als op het platteland.

In de bebouwde kom moeten de gemeenten aan de slag om ruimte voor water en groen te maken. Op het platteland ligt de regie bij het waterschap en de provincie. De provincie gaat namelijk over de ruimtelijke ordening en het diepe grondwater. Het waterschap over het oppervlaktewater en het ondiepe grondwater.

Maatschappelijk dringt het besef door dat voor een duurzame voedselvoorziening een nieuw landbouwsysteem nodig is. In de provincie Noord-Brabant is 46 procent van de grond in gebruik bij de landbouw. De komende jaren is ook ruimte nodig voor andere functies, zoals waterberging. Voor een samenhangende aanpak moet het platteland op de schop.

Net als bij de ruilverkavelingen in de vorige eeuw, maar nu een versie 2.0. Met de bedoeling om naast het stikstofprobleem ook andere problemen aan te pakken, zoals de waterverontreiniging en het watertekort. De functie water moet daarbij leidend zijn. Niet volgend, wat tot nu toe het waterschap praktiseert.

Herstel oude beeklandschap

Herstel daarom het oude beeklandschap dat de Brabantse zandgronden kenmerkte (en zo mooi maakte): meanderende beken en graslanden, die in natte tijden onder water liepen. De natuur en het water bepaalden de inrichting van het landschap. En daar is niets mis mee. Er is een voorzichtig begin gemaakt met bijvoorbeeld het herstel van stukken van de Chaamse Beken (aantal beekdalen die nabij de landgoederen Hondsdonk en Valkenberg liggen), de rivier de Mark bij Breda en de Kraggeloop (meanderende beek met aan weerszijden tien hectare natte natuur) bij Bergen op Zoom. Dit moet over heel Brabant gebeuren en op grotere schaal.

Volledig scherm Van het vroegere dal van de Smalle Beek rond Wouw is ter hoogte van de Kapelstraat een stukje bewaard gebleven. © Perry van Kempen

Smalle Beek Wouw

Langs de snelweg de A58, ter hoogte van Wouw (de melkbussen) is op het laagste punt in het landschap aan weerskanten een sloot te zien: de Smalle Beek. Beter gezegd wat ervan over is. Op oude kaarten (topotijdreis.nl) zie je dat hier een beekdal lag, met alles erop en eraan. Het water van de beek vulde de gracht rond het Kasteel van Wouw. (Deze functie is inmiddels door een stuw hersteld.) Het beekdal in ere herstellen geeft ruimte voor de waterberging, levert meer biodiversiteit én schoner water op (als je de aangrenzende gronden niet bemest en niet spuit).

Als de boer daartoe bereid is kan hij geld krijgen voor het mede onderhouden van dit landschap. Wie dat betaalt? Wij de belastingbetalers. Vies water achteraf zuiveren kost ook belastingcenten, meer nog misschien. Geniet van de bonus. Een mooi landschap is ook wat waard.

Willem de Weert (Hoogerheide 1953) woont in Bergen op Zoom, is gepensioneerd docent aardrijkskunde en geschiedenis en voorzitter van Stichting De Brabantse Wal. Hij is kandidaat bij de waterschapsverkiezingen.