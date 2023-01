Geen 100 arbeidsmigranten maar 74 jonge vluchtelingen in kantoorpand in Oosterhout

Protest met spandoeken en een trekker, maar aan de plannen voor de Osse opvang verandert niets

OSS - Meer dan 200 man in de zaal, spandoeken op de tribune en zelfs een tractor op de stoep. De gemoederen liepen donderdagavond hoog op bij het debat over een nieuwe noodopvang voor vluchtelingen in Oss. Maar na bijna vier uur praten verandert er aan de plannen niets.

26 januari