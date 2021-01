Geen askruisje op het voorhoofd vanwege coronacrisis

Het halen van een askruisje is vooral onder katholieken gebruikelijk. Op de woensdag na carnaval - Aswoensdag - laten zij in de kerk een kruisje op hun voorhoofd tekenen als teken van bezinning en boetedoening. De as drukt uit dat de mens van stof is gemaakt en tot stof zal wederkeren. Na het ontvangen van het kruisje begint de zogeheten veertigdagentijd, de periode tot aan Pasen die in het teken staat van vasten en soberheid. De zondagen in die periode tellen niet mee in de vastentijd.