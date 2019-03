Geen blanco cheque in Dordrecht voor nachttrein naar Brabant

In de Dordtse gemeenteraad bestaat nog weinig draagvlak om aan te sluiten bij de Brabantse lobby om het nachtnet over het spoor nieuw leven in te blazen, zoals de VVD voorstelt. Hoewel de raadsleden ook graag ‘s nachts de trein van en naar Rotterdam zouden zien stoppen in Dordrecht, willen ze geen blanco cheque uitschrijven.

Dat bleek tijdens een commissievergadering in het Stadskantoor. Den Bosch, Tilburg, Eindhoven, Breda en Helmond willen om de twee uur een trein naar Rotterdam laten rijden. De spoorwegen hebben gezegd met de gemeenten te willen praten. Als Dordrecht niet oppast, rijdt die nachttrein straks over het HSL-spoor Dordrecht voorbij, vreest de VVD.

,,Maar hoeveel mensen zouden er nou helemaal gebruik maken van dat nachtnet’’, vroeg Bart Bouman (PVV) zich af. ,,Wat zijn de kosten per rit en per passagier straks? De kosten moeten wel een beetje in verhouding staan tot het aantal passagiers.’’

Prijskaartje

Hij was niet de enige die er zo over dacht. Dat geluid klonk bij alle partijen. ,,We kunnen de wethouder wel op pad sturen om te gaan lobbyen, maar dat is natuurlijk niet vrijblijvend’’, vond Herman van der Plas (PvdA). ,,Daar hangt een prijskaartje aan, waar je eigenlijk vooraf enig inzicht in wilt hebben.’’

Alexander Kuhlmann (VVD) had begrip voor de kritiek. ,,Het geld is natuurlijk een terecht punt, maar het uitgangspunt moet zijn om het voor elkaar te krijgen. Het zou een gebrek aan ambitie zijn als Dordrecht niet meedoet aan dit gesprek.’’

Aantrekkelijkheid

Volgens hem neemt de aantrekkelijkheid van Dordrecht als woonstad toe als Dordtenaren makkelijker in het zuiden uit kunnen gaan en zuiderlingen in Dordrecht: ,,Meer uitgaanspubliek draagt bij aan een bruisender binnenstad en de aantrekkelijkheid van Dordrecht als evenementenstad en cultuurstad.’’

Tot eind 2015 reed de nachttrein langs de Brabantse stedenrij én Dordrecht. Die lijn werd destijds opgeheven wegens gebrek aan passagiers. ,,Er was weinig vraag en de kosten waren hoog’’, zegt wethouder Rik van der Linden (openbaar vervoer). ,,Het was goedkoper om een taxi te laten rijden om mensen te vervoeren van en naar Brabant. Dat is voor alle partijen de reden geweest om ermee te stoppen.’’

Kosten

Destijds konden de NS, Den Bosch, Tilburg, Eindhoven, Breda, Dordrecht en de provincie Noord-Brabant het niet eens worden over de kosten. De NS vroeg 705.000 euro en dat bedrag was niet onderhandelbaar, waarop de stekker uit de nachtverbinding werd getrokken. Daarna werd een busverbinding in het leven geroepen. Ook die stopte er na anderhalf jaar mee, opnieuw wegens gebrek aan passagiers.