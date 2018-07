Geen luipaardknuffel, wel een warm onthaal bij Safaripark Beekse Bergen

Organisato­ren WiSH Outdoor en Tomorrow­land delen missie: De bezoeker het maximale geven

11:27 How to activate my bracelet, luidt de titel van de video die Tomorrowland op 6 juni 1997 publiceert. In de video legt de organisatie uit hoe de polsbandjes van bezoekers aan 's werelds grootste dancefestival gescand kunnen worden bij het betalen voor eten en drinken tijden het immense feest. Een mooi concept, maar wereldnieuws is het niet. Toch duurt het niet lang voordat muziekpers in alle windrichtingen het filmpje oppikken.