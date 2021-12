Geen moorden op straat afgelopen jaar, maar wel veel doodslag in de rechtbank

JANUARI

Valsemunters in de rij

Het begint met een opvallende zaak. In automaten van de Rabo’s rond Oss werd binnen een week ruim drie ton gestort, met briefjes van 500. Dat werd dan meteen teruggepind in honderdjes, soms al binnen een uur. Het was een omwisselactie van valse briefjes. Via hun rekeningen werden 37 verdachten opgespoord. Allen bleken familie van of bevriend met een bekende van een Oss’ kamp. Die was opgepakt in een mega-zaak waarbij dit in het niet viel. De rest kreeg taakstraffen.