Geen nieuwe vogelgriepbesmettingen, maar vervoersverbod voor kippenboeren rond Someren blijft

Brabant roept hulp zwaarge­wich­ten in om crisis te lijf te gaan

21 mei DEN BOSCH - Emile Roemer (SP) en Marja van Bijsterveldt (CDA) moeten de politieke crisis in Brabant bezweren. De twee bestuurlijke zwaargewichten gaan ‘zo snel mogelijk’ in gesprek met alle fracties om te beoordelen wie nu het beste kunnen samenwerken. Het voorstel om Roemer en Van Bijsterveldt in te vliegen als verkenners, kwam van hun eigen partijgenoten in Brabant.