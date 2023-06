Geen onderdak vluchtelingen in Bovendonk Hoeven: ‘Gemeenschap niet zwaarder belasten’

Rijkswater­staat waarschuwt: ‘Houd rekening met onverwacht sterkere stroming op de Maas’

De neerslag in met name België kan vandaag nog leiden tot een onverwacht sterke stroming van het water in de rivier de Maas. Rijkswaterstaat (RWS) waarschuwt met name de recreatievaart in Limburg daar extra alert op te zijn en de actuele afvoer van de Maas en de weersomstandigheden goed in de gaten te houden.