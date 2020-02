Geen oplossing voor Brabantse bestuurscrisis: ‘Overal liggen blokkades’

DEN BOSCH - Het is volstrekt onduidelijk hoe de Brabantse provinciepolitiek weer tot een stabiele coalitie kan komen. Bij elke denkbare variant is er minstens één partij die een blokkade opwerpt. Dat concluderen de twee door de coalitie aangestelde ‘rapporteurs’ na enkele weken aan gesprekken met alle betrokkenen.

Het Brabantse provinciebestuur verkeert in crisis nadat het CDA vanwege het landbouwbeleid uit de coalitie met VVD, D66, GroenLinks en PvdA stapte. Sindsdien kunnen de resterende vier partijen niet meer op een meerderheid bogen. Het wordt heel lastig om die breuk nog te lijmen, constateren rapporteurs Alfred Arbouw en Peter van der Velden nu in hun eindrapport. ‘De huidige coalitiepartijen hebben aangegeven weinig vertrouwen te hebben in de stabiliteit, betrouwbaarheid en koersvastheid van de CDA-fractie', constateren zij.

Ook de routes naar andere meerderheidscoalities lopen eigenlijk al bij voorbaat dood. Zo voelt de VVD niets voor een coalitie met de SP. ‘De VVD-fractie heeft bij herhaling gesteld niet alleen met de SP als aanvulling het college te willen completeren.’ SP én CDA dan? De huidige coalitie is niet enthousiast, en de twee mogelijke huwelijkspartners zien het ook niet echt zitten. Een variant met 50Plus of andere kleine partijen? Of met Forum voor Democratie, dat zelf dolgraag mee wil besturen? Een variant met Forum zien de coalitiepartijen als ‘hoogstwaarschijnlijk inhoudelijk onoverbrugbaar’. En varianten met kleinere fracties worden ‘uiteindelijk minder serieuze opties geacht’.

Heel verrassend zijn die conclusies niet. Bij een rondgang langs verschillende betrokkenen werd onlangs al duidelijk dat sprake is van een enorme patstelling. In feite sommen de rapporteurs nu vooral de blokkades op. Om de bal vervolgens bij de VVD te leggen. ‘We roepen de fracties – en de grootste fractie, de VVD, in het bijzonder – dan ook op om snel met een initiatief te komen en de impasse te doorbreken. De VVD is noodzakelijk in iedere meerderheidscoalitie die gevormd moet worden, zij hebben daarmee de sleutel in handen.’