Geen plek in Brabant veilig voor dumpingen drugsafval

VIDEOBREDA - Het dumpen van drugsafval is al jaren een groot probleem in Noord-Brabant. Criminelen laten het niet alleen op verlaten bospaden of in het buitengebied achter, steeds vaker wordt het afval ook in woonwijken of andere opmerkelijk plekken gevonden.

Brabant spant al jaren de kroon wat betreft het aantal dumpingen. In 2018 waren het er 109 terwijl het in heel Nederland om bijna 300 ging. In 2017 werden in deze provincie nog 83 dumpingen geteld.

Riool

In 2019 stond eind juli de teller op circa 30. Minder dan in eerdere jaren, maar het vermoeden bestaat dat criminelen het afval steeds vaker ongezien in het riool of in rivieren en waterlopen laten stromen.

Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat bijvoorbeeld in Eindhoven wekelijks lozingen in het riool zijn. Het afval wordt door de wc gespoeld of in een straatkolk gegoten. In Utrecht en Amsterdam komt het probleem nauwelijks voor.

Hieronder een overzicht van enkele opvallende dumpingen van de afgelopen tijd.

Vrachtwagen met drugsafval in brand in woonwijk Eindhoven

Twaalf appartementen in Eindhoven moesten op 7 oktober 2018 worden ontruimd omdat een vrachtwagentje vol drugsafval in brand was gevlogen. Dat was in de Offenbachlaan. Een dag eerder werd in dezelfde straat een ander vrachtwagentje gevonden waaruit xtc-afval lekte. Volgens de politie ging het om een zeer gevaarlijke situatie.

140 vaten met drugsafval in Vliet Roosendaal

In de Vliet in Roosendaal dobberden maandag 29 juli zeker 140 vaten: een lint van een kilometer lang. Sportvissers dachten dat het een soort boeitjes waren maar in de jerrycans en vaten zat hoogstwaarschijnlijk het afval van een drugslaboratorium, zo bleek uit onderzoek. De vaten hadden niet gelekt.

Drugsafval gedumpt op privéterrein

Op het privéterrein van een bedrijf werden in maart twintig vaten en veertig kannen met vermoedelijk drugsafval gedumpt. Dat gebeurde in de nacht, is het vermoeden. De vaten en kannen stonden tegen een roldeur van het bedrijf, champignonkwekerij Van Asseldonk.