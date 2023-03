Geen politieke bril a.u.b. bij Polder: ‘Verhaal heeft niks met pro-boer noch met pro-activist te maken’

Mobiele noodgebou­wen bij Pius X-College voor anderstali­ge kinderen

BLADEL - Bij het Pius X-College in Bladel komen twee of drie units te staan voor leerlingen van de eerste Opvang Anderstaligen. Het betreft kinderen van twaalf tot achttien jaar die nu nog les krijgen in het voormalige schoolgebouw van basisschool ’t Palet.