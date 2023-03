Geen rol binnen, maar juist langs de lijn bij Bavel-vrouwen voor Van Ginneken: ‘Dit was wel lastig’

Klein-Zundertse aanvalslei­der en topscorer aller tijden stopt met voetballen: ‘Het is tijd voor andere hobby’s’

Als belangrijke schakel in de meest succesvolle lichting uit de Klein-Zundertse voetbalgeschiedenis is Daan van den Broek niet meer weg te denken uit de Moerse Boys-selectie. Toch is de 29-jarige topscorer aller tijden bezig aan zijn laatste seizoen. ,,Het is tijd voor andere hobby’s.”