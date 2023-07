Geen rompertjes of positiekleding meer: Noppies snel dicht in Breda

De winkel met kinder- en zwangerschapskleding zal uit Halstraat 20 verdwijnen, omdat het moederbedrijf Nine & Co gaat herstructureren in verband met schulden. Dat meldt fashionunited.be op basis van een persbericht.

Noppies in Breda

Bij Noppies haalde je verschillende soorten zwangerschapskleding, of kleertjes voor de baby. Wat denk je van een baby zomerslaapzak of een voedings t-shirt. Super handig, maar binnenkort kan dat niet meer. “Wij weten nog niet wanneer we dichtgaan”, zegt een medewerker van de winkel in Breda. “Ht kan volgende week zijn, maar ook over een maand. Er is nog niets gecommuniceerd.”

Winkels in Nederland

Van het merk Noppies zijn er negen winkels in Nederland en drie in België. Niet alleen het filiaal in Breda zal de deuren sluiten, ook de zaken in Utrecht, Nijmegen, Groningen, Den Bosch, Amersfoort, Arnhem, Amsterdam en de winkels bij de zuiderburen gaan dicht. Wanneer de winkels sluiten is op dit moment nog niet bekend.

Online verkoop

De producten van het merk blijven nog wel in andere kledingwinkels te koop en ook online via de eigen webshops. In het persbericht zegt Anne-Gien Haan, de ceo van Nine & Co, ‘alles in het werk te stellen om ontslagen van medewerkers te beperken.’

