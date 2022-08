Geen strakke, rechte beken meer. Waterschap laat weer kilometers water slingeren

Zomerserie Opnieuw bekeken: Jan Sluijters liet de Rul in Heeze stralen

HEEZE - Deze zomer bezoeken we in Opnieuw Bekeken plekken in Zuidoost-Brabant die een rol speelden bij bijzondere kunstwerken. Deel 1: de Rul in Heeze. Sinds Jan Sluijters hier in 1909 schilderde is er veel veranderd, maar rust en schoonheid zijn gebleven.

