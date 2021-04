Geen vergunning voor 538 Oranjedag in Breda, omstreden testevenement van de baan

Bredase horeca wil aanschui­ven bij 538-testevene­ment: ‘Geef ons een plek op het terrein’

14 april BREDA - ,,Dan lopen er hier straks dus duizenden mensen door de stad langs de dichte horeca. Dat is alsof je iemand meeneemt naar een snoepwinkel, maar je mag geen snoep kopen. Dit is een mes in de rug”, zegt Johan de Vos, horecabaas in Breda, in ferme taal over het 538-evenement dat op 24 april op het Chasséveld in Breda plaatsvindt, onderdeel van Fieldlab-testevenementen. Hij wil als horeca een plek op het evenemententerrein.