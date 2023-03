Gegenpressing | Illegaal NAC kijken, aanvoerder symboliseert vechtlust en flirten met periodetitel

65-jarig Ter Horst van Geel opent verbouwde Osse vestiging

OSS - Dubbel feest voor het kleding- en modebedrijf Ter Horst van Geel. Het bedrijf viert zaterdag 11 maart het 65-jarig bestaan en heropent op feestelijke wijze de geheel verbouwde winkel in het centrum van Oss. ,,We zijn blij dat we dit mogen meemaken. We vinden het zelf een bijzondere mijlpaal", aldus mede-eigenaar Peter ter Horst.